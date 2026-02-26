Cambiaron jefes en las comisarías de Ensenada

Crece el escándalo: ahora el Gobierno sale a investigar las cuentas de la AFA con veedores
Crece el escándalo: ahora el Gobierno sale a investigar las cuentas de la AFA con veedores
Por razones operativas y, con el objetivo de oxigenar las gestiones policiales, se dispusieron cambios en la conducción de todas las comisarías del distrito de Ensenada.
Fuentes del caso explicaron que este tipo de movimientos forman parte de la dinámica habitual dentro de la fuerza y buscan reforzar el trabajo territorial frente a las problemáticas propias de cada jurisdicción, optimizar recursos y renovar estrategias en materia de prevención del delito.
Con la nueva reorganización, las dependencias quedaron bajo las siguientes jefaturas: comisaría 1ª, Miguel Heredia; comisaría 2ª, Emanuel Arizabalo y comisaría 3ª, Gustavo Casal. En tanto, en el Comando de Patrulla quedó José Luis Meza.
Como se dijo, los cambios apuntan a fortalecer la presencia policial en los barrios y mejorar la respuesta ante los reclamos vinculados a la inseguridad y conflictos cotidianos.
