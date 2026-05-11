Desmantelan la banda de “Los Cerrajeros”

Los elementos secuestrados en poder de los sospechosos / Web

Tres hombres, conocidos como “Los Cerrajeros”, fueron detenidos este fin de semana tras una investigación que los vincula con una serie de robos en casas y departamentos de CABA y la Provincia de Buenos Aires.

La banda, integrada por dos argentinos y un ciudadano paraguayo, se especializaba en ingresar ena las viviendas utilizando un arsenal de más de 150 llaves duplicadas, lo que les permitía actuar sin dejar rastros de violencia.

La investigación, coordinada por la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Nº 48 y el juez Mariano Iturralde, se inició tras un robo perpetrado en marzo de 2021 en un departamento de la calle Posadas al 1600, en Recoleta.

A partir de ese hecho, los investigadores lograron conectar a la banda con otros atracos similares ocurridos durante 2025 y 2026.

Los allanamientos se realizaron en el barrio de Monserrat y en las localidades de Ezeiza y Florencio Varela, con la colaboración de grupos especiales de la Policía de la Ciudad.