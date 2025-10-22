El Aleti de Simeone y una dura goleada

Con cuatro goles en apenas quince minutos, Arsenal doblegó 4-0 al Atlético de Madrid de Diego Simeone, en la tercera jornada de fase de grupo único de la Champions League, y se mantiene en los primeros puestos con pleno de victorias.

En un partido en el que el 0-0 se mantuvo pasado el descanso, los Gunners castigaron con contundencia las ocasiones concedidas por el club rojiblanco en un lapso de quince minutos.

Primero, con una falta centrada al área por Declan Rice y rematada de cabeza por el defensa Gabriel (57’). Siete minutos después, Gabriel Martinelli recibió un pase en el área y definió desde la izquierda contra Jan Oblak (64’), pero faltaba por llegar lo más duro para los Colchoneros.

En tres minutos (67’, 70’), el atacante sueco Viktor Gyokeres anotó dos goles desde el área pequeña. El primero, tras recibir a los pies de espaldas a portería, lo resolvió con suavidad y precisión, como si se tratase de un golpeo de billar.

Luego de tres encuentros disputados, Arsenal, semifinalista de la pasada edición, no recibió ningún gol y con pleno de victorias suma nueve puntos.

Unas cifras que dejan al conjunto entrenado por Mikel Arteta provisionalmente en la tercera posición, solo por detrás del París Saint-Germain (1º) y del Inter (2º), que tienen mejor diferencia de goles.

Los londinenses se asientan con solidez en el Top 8 que clasifica directamente a octavos de final, antes de visitar al Slavia de Praga y de recibir al Bayern Múnich en sus próximos dos duelos continentales.

Por su parte el Atlético de Madrid, que ya perdió en su previa visita a Inglaterra ante Liverpool el pasado mes de septiembre (3-2), solo suma tres puntos, tras haber vencido 5-1 al Eintracht Fráncfort y ocupa la 18ª posición, entre los equipos que tienen que disputar el repechaje de acceso a octavos.

Los hombres de Diego Simeone recibirán al Unión Saint-Gilloise belga en la próxima jornada europea el 4 de noviembre, y tres semanas después al Inter

golearon psg y barcelona

Vigente campeón y líder, el PSG dio un recital de juego y goles en Alemania ante el Bayer Leverkusen (7-2), su tercera victoria en otras tantas fechas de la Liga de Campeones.

El central ecuatoriano Willian Pacho (7’), Desiré Doué (41’ y 45+3’), Khvicha Kvaratskhelia (44’), Nuno Mendes (50’), Ousmane Dembélé (66’), de regreso de lesión y que acababa de entrar al terreno de juego, y Vitinha (90’) como colofón pusieron los goles del equipo de Luis Enrique, que ya había ganado al Atalanta y al FC Barcelona en las dos primeras fechas.

En tanto que Barcelona goleó martes al Olympiakos por 6-1 en Montjuic, en la tercera jornada de la Liga de Campeones, gracias sobre todo al hat-trick de Fermín López.

El Barça suma así su segunda victoria en la Champions tras ganar al Newcastle (1-2) en la primera jornada y perder ante el París Saint-Germain en la segunda (1-2).

En otro resultado de la fecha Manchester City de Pep Guardiola se impuso con comodidad al Villarreal por 2-0 en La Cerámica, en la tercera jornada de la fase de grupos.