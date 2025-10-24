Motochorros armados atacaron a una pareja

Dos delincuentes que son conocidos en un sector de la localidad platense de Melchor Romero por dedicarse al robo de motos en asaltos, hizo lo propio también a un mujer de 33 años mientras circulaba en la suya junto a su novio.

Fuentes policiales de esa zona informaron que el ataque ocurrió cuando la pareja se movilizaba en una Motomel roja, modelo B 110, por calle 32 y al llegar a 167 fueron abordados por un par de ladrones que se desplazaba en una moto Enduro, de alta cilindrada y sin cachas.

Un vocero policial del caso citó que los asaltantes “obligaron a la pareja a detener su marcha, los amenazaron de muerte, uno de ellos empujó e hizo caer a la mujer a una zanja”.

Esa circunstancia enojó al novio, quien, reveló el portavoz, “forcejeó con los delincuentes. Uno de ellos sacó un arma de fuego, le apuntó a la pareja y de milagro no los hirió”.

Luego, precisó, “se apoderaron de la moto de la damnificada y huyeron por 32 hasta 155, donde se les perdió el rastro”.