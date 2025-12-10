Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |REUNIÓN DE LA FED

Wall Street con cierre mixto, a la espera de un recorte de tasas

10 de Diciembre de 2025 | 02:02
La Bolsa de Valores de Nueva York tuvo ayer un cierre mixto, a la espera de la decisión de la Reserva Federal (Fed, banco central estadounidense) sobre las tasas de interés, con los mercados expectantes ante un posible nuevo recorte que se anunciaría hoy. El índice Dow Jones cayó 0,37%, el tecnológico Nasdaq ganó 0,13% y el ampliado S&P 500 cerró cerca del punto de equilibrio (-0,09%).

“Es normal que el mercado haga una pausa antes de un gran día (...). Los inversores adoptan una actitud de espera”, explicó Adam Sarhan, de 50 Park Investments.

Las expectativas de los inversionistas están puestas en la última reunión del año de la Fed, que comenzó ayer y concluirá hoy. Los mercados financieros esperan que el banco central decida reducir nuevamente sus tasas de interés en un cuarto de punto porcentual, a un rango entre el 3,50% y el 3,75%. Una baja de los tipos de interés tiende a favorecer el crecimiento y, por ende, aumentan las expectativas de beneficios de las empresas.

Esta perspectiva benefició particularmente ayer al índice Russell 2000, que reúne a 2.000 pequeñas y medianas empresas, el cual cerró cerca de su récord.

Las pequeñas y medianas empresas “deberían beneficiarse considerablemente de condiciones financieras más flexibles”, explicó José Torres, de Interactive Brokers.

Los inversores, además, estarán especialmente atentos a la actualización de las expectativas a corto y mediano plazo de los miembros de la Fed sobre la evolución de las tasas. El discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, que se espera hoy al término de la reunión, también será analizado detenidamente por los mercados.

