Tratan una reducción de pena para Bolsonaro

La Cámara de Diputados de Brasil votaba anoche un proyecto de ley que podría reducir de 27 años a poco más de dos la condena por golpismo del ex presidente Jair Bolsonaro, en una sesión marcada por confusión, interrupciones y choques entre legisladores.

El exmandatario, de 70 años, fue sentenciado por intentar un golpe contra Lula da Silva tras las elecciones que perdió en 2022, pero sus abogados pidieron su salida de prisión para someterse a dos cirugías urgentes.

La iniciativa legislativa, presentada ayer mismo, disminuye penas para varios delitos, incluido el de golpe de Estado, y liberaría además a más de un centenar de bolsonaristas presos por la asonada del 8 de enero de 2023. Mientras la derecha celebró su tratamiento, tras fracasar el intento de sancionar una amnistía, el oficialismo denunció que se trata de una norma hecha “a medida”. El diputado Glauber Braga fue desalojado por la fuerza al acusar una “ofensiva golpista”. La transmisión oficial fue cortada y periodistas fueron retirados del recinto.