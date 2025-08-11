Tenía en vilo a Barrio Jardín y pudieron cortarlo de raíz

Un delincuente que venía protagonizando hechos de inseguridad en Barrio Jardín, fue atrapado en la madrugada de ayer por personal de la Patrulla Municipal, justo cuando se disponía a cometer otro ilícito en una vivienda de la zona.

Así lo informaron a EL DIA vecinos del lugar, quienes precisaron que el episodio ocurrió en 84 entre 120 y 121, donde, el sujeto había colocado una escalera en el frente de una casa.