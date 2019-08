El tiro por la culata: Bonadeo defendió a Caniggia pero su ex lo dejó muy mal parado

Cargó contra Susana y Nannis pero luego de que su ex lo acusara por violencia en la tevé salió a pedir perdón por sus dichos

| Publicado en Edición Impresa

Gonzalo Bonadeo realizó una extensa editorial desde su ciclo “Arqueros, Ilusionistas y Goleadores” (por FM 94.7 Club Octubre) que dio mucha tela para cortar.

El periodista resaltó los logros deportivos del “Pájaro” Caniggia y se despachó de lo lindo contra sus hijos mediáticos y también tuvo tiempo para pegarle a Susana Giménez por llevar a Mariana Nannis a su living.

“Fue uno de los más brillantes jugadores, una cosa inverosímil porque en poco tiempo hizo muchas cosas. No hizo dos mil goles como Messi (...). Es el hijo del viento, no sé quién le puso ese apodo, pero tuvo razón. Una vez en la vida tuvimos el jugador más rápido del fútbol mundial, una cosa rarísima para nosotros”, comenzó en su defensa.

Y continuó: “Por eso importa el apellido Caniggia en el universo, no por los pelotudos de los hijos (en referencia a Alexander y Charlotte), y además, mucho menos por la patética de Susana Giménez que junto con su producción aprovecha este circo para bastardear lo que va quedando de la memoria de un gran deportista argentino”.

Para Bonadeo, Susana y su producción “para tener medio punto más de audiencia y vender cuatro pares más de medias horribles” hicieron algo “patético” y “lamentable” y reconoció que “más allá de que tenga razón Mariana Nannis, los hijos seguro que no, Alexander Caniggia no puede tener razón en nada y más allá de quién tenga razón, en estos casos conyugales hay que ser muy cuidadoso”.

Al cierre de su opinión, el periodista se lamentó: “Me da mucha pena cómo se genera una síntesis en todo esto y tipos que nos dieron alegrías de verdad, sin cagarle la vida a nadie como hacen buenos tipos que nos venden alegrías desde la política, terminen encastrados en una mugre y encima un pendejo hijo diga que su papá es una lacra”.

A todo esto, varios medios intentaron comunicarse con Susana Giménez. Desde “Pamela a la tarde”, el periodista Carlos Monti compartió un audio que la diva le envió, luego de ser puesta al tanto de las críticas de Bonadeo: “Estoy en Punta del Este con una gripe que me estoy muriendo... No escuché nada, no me importan las críticas la verdad. La gente no tiene otra cosa que hacer, no me interesa mucho”.

Pero también salió a hablar, en el mismo ciclo de América, Susana Herrera, ex mujer de Bonadeo y madre de sus hijas. “Viví muchas situaciones de violencia. En el 2003 no era como es hoy, yo denuncié a mi marido cuando mis hijas tenían 10, 8 y 5 años. Que un hombre te pegue, te lleve puesta con una camioneta... No tienen ni idea las cosas que me hizo vivir”.

Herrera aseguró que intentó “suicidarse” y que está distanciada de sus hijas porque “lo defienden a él”, pero ellas “no saben de los golpes que yo recibí”.

Con la polémica instalada, Bonadeo dio marcha atrás. En primera instancia, negó los dichos de su ex. “Nunca ejercí y ni avalé la violencia de género”, dijo, y luego se disculpó por sus exabruptos sobre el caso Caniggia. “Quiero pedir disculpas tanto a Susana como a Mariana. Me metí al pedo en el tema. Me mandé una cagada. Hablé con mis hijas y estuvieron de acuerdo en que le pidiera disculpas públicas”, cerró.