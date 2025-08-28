Dinamarca cita a EE UU por operaciones en Groenlandia

El ministro danés de Relaciones Exteriores, Lars Lokke Rasmussen, convocó ayer al principal diplomático de Estados Unidos en el país para una reunión después de que el medio más importante de comunicación nacional informara que al menos tres personas vinculadas al presidente Donald Trump han estado llevando a cabo operaciones de influencia encubierta en Groenlandia. Groenlandia, un enorme territorio danés semiautónomo en el Ártico, es codiciado por Trump. Dinamarca, un aliado de la OTAN de Estados Unidos, y Groenlandia han declarado que la isla no está en venta y han condenado las noticias sobre la recopilación de inteligencia por parte de Estados Unidos allí.

Una de esas personas sospechosas supuestamente compiló una lista de groenlandeses favorables a Estados Unidos, recopiló nombres de personas opuestas a Trump y consiguió que los lugareños señalaran casos que podrían usarse para presentar a Dinamarca de manera negativa en los medios estadounidenses. Según el informe, otros dos han intentado fomentar contactos con políticos, empresarios y lugareños.