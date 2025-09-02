Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |El PAMI lo niega

Sigue el revuelo por el presunto pago de sobreprecios en anteojos

Sigue el revuelo por el presunto pago de sobreprecios en anteojos
2 de Septiembre de 2025 | 02:07
Edición impresa

El PAMI aseguró ayer que no existen sobreprecios en la compra de lentes intraoculares y explicó que las comparaciones con valores individuales no son válidas debido al volumen y la complejidad de la licitación pública, al asegurar que el sistema actual garantiza “gratuidad” y “trazabilidad”.

Así salió a negar la denuncia de más de 500 oftamólogos de todos el país de pago de sobreprecios. También ATE denunció ayer “alarmantes sobreprecios y corrupción” en la obra social PAMI y el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, afirmó que se “quintuplicaron” los precios en la compra de “lentes intraoculares por 80.000 millones de pesos”.

Gastón Valverde, auditor del organismo, señaló que las versiones sobre costos inflados se apoyan en referencias que no reflejan el mercado real. “La referencia más baja corresponde a un modelo de escaso uso, cuyo valor ronda los 67.000 pesos”, precisó.

El funcionario remarcó que la licitación incluye la lente, la sustancia viscoelástica y la garantía de trazabilidad, y destacó que se suspendió el uso de una marca que presentaba problemas inflamatorios, reemplazada por un insumo “seguro y confiable”.

Desde el instituto indicaron que en el pasado las cirugías de cataratas carecían de control sobre los insumos y se registraban prácticas riesgosas y antiéticas, como fraccionar materiales entre pacientes o exigir pagos en efectivo en dólares por lentes ya cubiertos.

“Hoy los afiliados tienen asegurada una prestación gratuita. Está prohibido que un prestador ofrezca lentes por fuera del contrato, lo que evita copagos indebidos y protege a nuestros jubilados”, afirmó Valverde, al subrayar que PAMI abastece a más de 4.000 prestadores y garantiza unas 20.000 cirugías mensuales.

LE PUEDE INTERESAR

Caída en la recaudación tributaria nacional

LE PUEDE INTERESAR

Día de la Industria: de la historia a los desafíos y la transformación del sector

Pero según Aguiar, desde el sindicato, “comprobaron la existencia” de precios elevados y del pago de retornos en la adquisición de lentes intraoculares, que hizo PAMI, como “se puede advertir en la Licitación Pública 12/25”, con compras “que alcanzan los $80.730.354.421 de pesos”, a firmas como Implantec, MSZ, Centro Óptico Casin, Visión Médica y VSA Alta Complejidad. “Esto es un escándalo, tienen que ir todos en cana”, señaló.

En la misma línea, indicó que los insumos adquiridos “son de menor calidad” y que ya hubo muchos jubilados que denunciaron “haber sufrido afecciones graves”, a partir de la utilización de estos productos.

Hasta el mes de julio, los lentes eran comprados por cada profesional médico, sin embargo, desde el 1º de agosto, PAMI modificó el mecanismo de adquisición para solicitar esos productos “de manera directa”: “Centralizaron las compras para robar”, añadió el secretario general.

Según Aguiar, “no es casual” que desde la asunción del gobierno del presidente Javier Milei, la gestión de la obra social, destinada mayormente a adultos mayores y personas con discapacidad, “haya eliminado todos los controles y las auditorías”. Y agregó: “Acá hay mucho más que un 3% en vueltos”.

“El bochorno es mayúsculo, a partir de que en provincias como la mía, Río Negro, los dirigentes libertarios hacen proselitismo a través de la campaña ‘Visión’. Están vinculando su imagen a una política pública oftalmológica corrupta”, concluyó.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Alak analizó el presente y futuro de La Plata: "La Ciudad está renaciendo y vamos a hacer obras todos los días"

Una luz de esperanza: Herman Krause volverá a tener contacto con sus hijos en Brasil

A media luz, como en el "campito", Gimnasia sumó tres puntos de oro tras vencer a los tucumanos 1 a 0

Alexis Castro, autocrítico: “No hicimos las cosas bien, hay que mejorar”

Santa Rosa desató su furia en La Plata: diluvio de madrugada y cuánto llovió, barrio por barrio

Cuenta DNI activó los descuentos de septiembre 2025

Tibio, tibio, caliente... Shakira y Antonito, cerquita

Ya se activó el aumento del micro en La Plata: cuánto sale el boleto, sección por sección
+ Leidas

Tras el fentanilo: hallan ahora suero contaminado

Nestlé echa a su CEO por una relación romántica oculta con una empleada

Dólar sin domar: medidas no frenaron la suba

Emiten un alerta mundial por el incidente argentino

Le faltaron luces afuera y adentro, pero la victoria ayudará a bajar la tensión

El fracaso libertario en Corrientes revivió interna

Mueven el feriado del 12 de octubre para sumar otro fin de semana largo

Orfila culpó a la ansiedad por el segundo tiempo
Últimas noticias de Política y Economía

Dólar sin domar: medidas no frenaron la suba

Milei denunció “espionaje ilegal” y logró frenar la difusión de audios

El fracaso libertario en Corrientes revivió interna

Las apuestas de cada fuerza en el Concejo local
Deportes
VIDEO. El Lobo y un triunfo clave sin grandes luces
Le faltaron luces afuera y adentro, pero la victoria ayudará a bajar la tensión
Casi se suspende por una falla en el tablero de luces
Orfila culpó a la ansiedad por el segundo tiempo
Un triunfo clave para alimentar las dos tablas
Policiales
En La Plata, un taxista se defendió a las piñas de un robo
Hicieron un boquete para robar y destrozaron todo en un local de hamburguesas de La Plata
Conmoción por la muerte de una mujer a metros de la Estación de Trenes de La Plata
Tragedia en La Plata: murió mientras calentaba agua para bañarse
Procesaron al jefe de seguridad de Nordelta por ayudar a Jonathan Kovalivker a evadir a la policía
Espectáculos
Jorge Rial, tras el pedido de allanamiento de Bullrich: "Esto se está convirtiendo en un régimen totalitario"
La denuncia del padre de L-Gante: “A mi hijo le comen el cerebro”
Grave denuncia de Jorge Rial por amenazas: “Lo del Falcón es fuerte”
L-Gante acrecentó las dudas por las causas del incendio en su casa: "Todavía no entendí qué pasó"
Tamara Pettinato debutó en el Nueve con el ciclo “Decime algo lindo”: el rating del programa
Información General
Tras el fentanilo: hallan ahora suero contaminado
Mueven el feriado del 12 de octubre para sumar otro fin de semana largo
PAMI negó sobreprecios en la compra de lentes y remarcó que el sistema actual garantiza “gratuidad”
Alerta mundial de la OMS por el fentanilo contaminado
“Presunta contaminación”: en medio del escándalo, ANMAT clausuró a otros dos laboratorios

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla