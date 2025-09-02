Sigue el revuelo por el presunto pago de sobreprecios en anteojos

El PAMI aseguró ayer que no existen sobreprecios en la compra de lentes intraoculares y explicó que las comparaciones con valores individuales no son válidas debido al volumen y la complejidad de la licitación pública, al asegurar que el sistema actual garantiza “gratuidad” y “trazabilidad”.

Así salió a negar la denuncia de más de 500 oftamólogos de todos el país de pago de sobreprecios. También ATE denunció ayer “alarmantes sobreprecios y corrupción” en la obra social PAMI y el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, afirmó que se “quintuplicaron” los precios en la compra de “lentes intraoculares por 80.000 millones de pesos”.

Gastón Valverde, auditor del organismo, señaló que las versiones sobre costos inflados se apoyan en referencias que no reflejan el mercado real. “La referencia más baja corresponde a un modelo de escaso uso, cuyo valor ronda los 67.000 pesos”, precisó.

El funcionario remarcó que la licitación incluye la lente, la sustancia viscoelástica y la garantía de trazabilidad, y destacó que se suspendió el uso de una marca que presentaba problemas inflamatorios, reemplazada por un insumo “seguro y confiable”.

Desde el instituto indicaron que en el pasado las cirugías de cataratas carecían de control sobre los insumos y se registraban prácticas riesgosas y antiéticas, como fraccionar materiales entre pacientes o exigir pagos en efectivo en dólares por lentes ya cubiertos.

“Hoy los afiliados tienen asegurada una prestación gratuita. Está prohibido que un prestador ofrezca lentes por fuera del contrato, lo que evita copagos indebidos y protege a nuestros jubilados”, afirmó Valverde, al subrayar que PAMI abastece a más de 4.000 prestadores y garantiza unas 20.000 cirugías mensuales.

Pero según Aguiar, desde el sindicato, “comprobaron la existencia” de precios elevados y del pago de retornos en la adquisición de lentes intraoculares, que hizo PAMI, como “se puede advertir en la Licitación Pública 12/25”, con compras “que alcanzan los $80.730.354.421 de pesos”, a firmas como Implantec, MSZ, Centro Óptico Casin, Visión Médica y VSA Alta Complejidad. “Esto es un escándalo, tienen que ir todos en cana”, señaló.

En la misma línea, indicó que los insumos adquiridos “son de menor calidad” y que ya hubo muchos jubilados que denunciaron “haber sufrido afecciones graves”, a partir de la utilización de estos productos.

Hasta el mes de julio, los lentes eran comprados por cada profesional médico, sin embargo, desde el 1º de agosto, PAMI modificó el mecanismo de adquisición para solicitar esos productos “de manera directa”: “Centralizaron las compras para robar”, añadió el secretario general.

Según Aguiar, “no es casual” que desde la asunción del gobierno del presidente Javier Milei, la gestión de la obra social, destinada mayormente a adultos mayores y personas con discapacidad, “haya eliminado todos los controles y las auditorías”. Y agregó: “Acá hay mucho más que un 3% en vueltos”.

“El bochorno es mayúsculo, a partir de que en provincias como la mía, Río Negro, los dirigentes libertarios hacen proselitismo a través de la campaña ‘Visión’. Están vinculando su imagen a una política pública oftalmológica corrupta”, concluyó.