Otro viaje al exterior

Milei rumbo a Oslo para apoyar a Corina Machado

Participará mañana de la ceremonia en la cual la líder venezolana recibirá el premio Nobel de la Paz. La agenda presidencial

Milei rumbo a Oslo para apoyar a Corina Machado

Milei ayer con el economista estadounidense Robert C. Merton /Presid.

9 de Diciembre de 2025 | 01:58
El presidente Javier Milei viajó anoche hacia Oslo (Noruega) con el propósito de acompañar a la líder opositora del gobierno de Nicolás Maduro y fundadora del espacio de centroderecha Vente Venezuela, María Corina Machado, a recibir el Premio Nobel de la Paz.

Días atrás, Milei había recibido una invitación personal por parte de Machado y, durante este fin de semana, finalmente confirmó su presencia. Concretada esta apretada agenda, Milei abordará el avión que lo traerá de regreso a Buenos Aires, en un vuelo especial a las 16 del miércoles, llegando al país a las 9.30 del jueves.

La estadía en el país nórdico será corta a causa de las sesiones legislativas que comenzarán a partir del próximo miércoles, donde se iniciará formalmente el período de extraordinarias en el Congreso, con el fin de debatir el Presupuesto 2026 y el paquete de reformas vinculadas a las áreas laboral, tributaria y previsional.

En octubre de este año, Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz por su “incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha” motivo por el cual el comité que otorga la condecoración considera “una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

Actualmente, la líder de Vente Venezuela afirma que vive “en la clandestinidad dentro de su país” y enfrenta constantes amenazas por parte del Gobierno de Maduro y Diosdado Cabello.

La ceremonia en la que estará presente Milei y otros mandatarios, como Santiago Peña (Paraguay) y Daniel Noboa (Ecuador), en el Ayuntamiento de Oslo, donde se entregan los Premios desde el año 1990, y también se transmitirá en vivo por varias plataformas virtuales.

Con otro Nobel

El presidente Javier Milei recibió ayer en la Quinta de Olivos al economista estadounidense Robert C. Merton, reconocido mundialmente por sus aportes a la teoría financiera. Fue ganador del Premio Nobel de Economía en 1997, galardón que compartió con Myron Scholes.

La reunión fue informada por la Oficina del Presidente, junto a una fotografía del encuentro, en la que se observa a Milei con el mameluco de YPF. La reunión se enmarca en el interés del Gobierno argentino en validar su programa económico con figuras de prestigioen finanzas.

Robert C. Merton, nacido en 1944, es una referencia global en economía financiera y es hijo del influyente sociólogo Robert K. Merton. Su carrera académica se ha centrado en impulsar la aplicación del cálculo estocástico y del control óptimo para desarrollar modelos de toma de decisiones en los mercados.

Sus desarrollos matemáticos permitieron un salto cualitativo en la precisión con la que los mercados pueden estimar precios, riesgos y comportamientos futuros.

 

