Pobreza: la caída informada por el Indec sería menor a la real

La publicación del último indicador de pobreza del Indec tensionó nuevamente uno de los debates más sensibles del país. La cifra oficial -31,6% de pobreza y 6,9% de indigencia en 2025- muestra una mejora abrupta respecto del 52,9% que se registraba un año atrás, luego del shock inflacionario y la recesión del final de 2023. Con semejante caída estadística, el Gobierno celebró un alivio que, en términos históricos, parece contundente. Sin embargo, para la Universidad Católica Argentina (UCA), el panorama es menos lineal: sí hubo una baja, pero su magnitud sería sensiblemente menor.

¿QUÉ ESTÁ EN DISCUSIÓN?

El Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA) sostiene que la reducción en la pobreza responde no solo a una mejora real del ingreso, sino también —y en gran parte— a un cambio metodológico que volvió más eficiente la medición de recursos en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Si el dato oficial implica una reducción superior a los 20 puntos porcentuales, la UCA afirma que, con corrección técnica, el recorte real sería de apenas 2,1 puntos.

La diferencia no es menor: modifica el relato sobre la recuperación social y la velocidad con la que el país estaría saliendo del ciclo de deterioro.

QUÉ MIDE EL INDEC Y QUÉ CUESTIONA LA UCA

El Indec calcula la pobreza comparando los ingresos familiares con el costo de una Canasta Básica Total (CBT) que funciona como umbral. La UCA coincide en esa lógica, pero introduce una crítica central: la EPH estaría captando más ingresos que en años previos y eso podría generar una baja estadística que no refleja con igual intensidad el bienestar material.

A partir del cuarto trimestre de 2023, la encuesta comenzó a registrar ingresos 16% superiores a los que hubiera detectado con su capacidad de captación de 2018. Ese salto se explica, según el Observatorio, por distintos factores: cambios en el cuestionario aplicado; nuevos procesamientos y depuración de datos; mayor registro de ingresos gracias a una inflación más estable; posibles modificaciones en el comportamiento de respuesta de los encuestados.

Cuando la medición captura mejor los ingresos, la línea de pobreza se perfora con más facilidad. El punto de la UCA es claro: el alivio existe, pero podría estar sobredimensionado.

OTRA DIFERENCIA: EL VALOR DE LA CANASTA

Otro punto de fricción es la estructura de la CBT. El Indec continúa utilizando la composición de gasto relevada en 2004/2005, pese a que desde entonces el peso relativo de los servicios —energía, transporte, comunicaciones, conectividad, alquileres— aumentó significativamente.

Para la UCA, actualizar la canasta con la encuesta de gastos 2017/2018 elevaría su valor de $1.276.649 a $1.942.000, lo que dejaría a muchas más familias por debajo de la línea.

La actualización metodológica generaría una foto distinta: el deterioro post devaluación habría sido más tenue; pero la recuperación posterior sería más lenta y menos pronunciada. En otras palabras, caer menos y mejorar menos.

LA DISPUTA NO ES SOLO NUMÉRICA

El fondo del debate toca un punto estructural que trasciende la estadística: la pobreza argentina no perfora el piso del 25–30% desde hace dos décadas, incluso en períodos de crecimiento. Tanto la UCA como el Indec coinciden en que los indicadores bajaron, pero ninguno afirma que haya un quiebre definitivo en la matriz social.

La concentración del problema se mantiene estable: 71,8% de pobreza en el estrato muy bajo; 58,9% en hogares con niños; indigencia infantil cercana al 15%.

La foto del dato oficial transmite alivio. La película que proyecta la UCA sugiere que el proceso es frágil, heterogéneo y condiciona las interpretaciones políticas.

LO QUE ESTÁ EN JUEGO

Las diferencias entre ambas mediciones no son meramente técnicas: modifican diagnósticos, prioridades de política pública y el balance sobre el impacto real del ajuste macroeconómico. Si la pobreza no cayó 20 puntos sino apenas dos, las herramientas necesarias para sostener la recuperación son otras: más empleo formal, mejores salarios, actualización metodológica, infraestructura social y un replanteo del sistema de medición.

La pobreza no perfora el piso del 25–30% desde hace dos décadas, incluso en crecimiento

El país discute no solo números, sino interpretaciones del presente y expectativas del futuro.

¿QUÉ MIRAR HACIA ADELANTE?

Los próximos trimestres serán clave para determinar si la baja continúa o si el rebote estadístico cede al ajustar la metodología. La capacidad del mercado laboral para absorber mano de obra, la evolución de los salarios reales y la actualización de la Canasta Básica determinarán si la mejora se sostiene o si la pobreza vuelve a escalar.

En un país acostumbrado a leer la pobreza como termómetro de época, la discusión es inevitable. Lo que cambian no son las preguntas: cambian las respuestas.