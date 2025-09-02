De Leo: “El interior aporta muchísimo y no recibe nada”

En la continuidad del ciclo de entrevistas a candidatos para las elecciones bonaerenses del domingo, pasó por EL DIA Andrés De Leo, referente bahiense de la Coalición Cívica que encabeza la lista de diputados provinciales de Somos Buenos Aires por la Sexta Sección Electoral. Para De Leo, los comicios que se avecinan son “atípicos” y, más allá de la agenda nacional, “deben leerse en clave regional y local”.

Por otro lado, criticó la “polarización tóxica” entre kirchnerismo y libertarios, a la par que propuso a Somos como “la verdadera alternativa” para el interior productivo que, lamentó, “aporta muchísimo y no recibe nada a cambio”.

De Leo adelantó que, en caso de llegar a la Legislatura, presentará un proyecto para eliminar la VTV, “porque las rutas están detonadas y los accidentes por fallas mecánicas rondan apenas el 1%”, resumió. También prometió propuestas para avanzar en la autonomía municipal, la regionalización y un sistema legislativo unicameral.