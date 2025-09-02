Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Candidato a senador provincial por la Séptima

Martini: “Somos la alternativa a la polarización mentirosa”

2 de Septiembre de 2025 | 02:12
En la recta final de la campaña para las elecciones legislativas del próximo domingo en la Provincia, EL DIA recibió la visita de Fernando Martini, quien encabeza la lista de senadores de Somos Buenos Aires por la Séptima Sección Electoral, con fuerte peso del radicalismo.

Oriundo de Roque Pérez y con una larga militancia en la UCR, Martini señaló que el espacio que integra busca romper con la lógica de los extremos que plantean el kirchnerismo y La Libertad Avanza.

“Ni oficialismo ni oposición deberían inventarse enemigos para competir. La democracia es plural y hoy la gente está cansada de esta falsa polarización”, señaló el candidato en diálogo con este medio y que Somos es la alternativa a esa grieta “mentirosa”. Con respecto a las demandas ciudadanas, Martini subrayó que la principal preocupación hoy pasa por el empleo. Además, apuntó al deterioro de la educación y a la desinversión en Seguridad y obra pública: “Los patrulleros están destruidos y las rutas son un peligro”. Por eso, pidió “que la gente vuelva a confiar y se involucre”.

 

 

Multimedia

Fernando Martini, de Somos, en los estudios de tv dEL DIA

