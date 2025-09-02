Martini: “Somos la alternativa a la polarización mentirosa”

En la recta final de la campaña para las elecciones legislativas del próximo domingo en la Provincia, EL DIA recibió la visita de Fernando Martini, quien encabeza la lista de senadores de Somos Buenos Aires por la Séptima Sección Electoral, con fuerte peso del radicalismo.

Oriundo de Roque Pérez y con una larga militancia en la UCR, Martini señaló que el espacio que integra busca romper con la lógica de los extremos que plantean el kirchnerismo y La Libertad Avanza.

“Ni oficialismo ni oposición deberían inventarse enemigos para competir. La democracia es plural y hoy la gente está cansada de esta falsa polarización”, señaló el candidato en diálogo con este medio y que Somos es la alternativa a esa grieta “mentirosa”. Con respecto a las demandas ciudadanas, Martini subrayó que la principal preocupación hoy pasa por el empleo. Además, apuntó al deterioro de la educación y a la desinversión en Seguridad y obra pública: “Los patrulleros están destruidos y las rutas son un peligro”. Por eso, pidió “que la gente vuelva a confiar y se involucre”.