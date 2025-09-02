Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Repaso de gestión, a días de las elecciones

Alak: “Los vecinos quieren obras, vamos a seguir haciéndolas”

El Intendente visitó el estudio de La Redonda, repasó su gestión y habló de los proyectos que se vienen hacia adelante

Laura Romoli

Laura Romoli
lromoli@eldia.com

2 de Septiembre de 2025 | 02:13
Edición impresa

“El vecino quiere obras, sabe cuáles y dónde las quiere y nos las pide. Las estamos haciendo y no vamos a parar en ninguna localidad. Eso es lo que representa nuestro primer candidato de la lista de concejales, Sergio Resa, un urbanista que viene liderando los principales proyectos que estamos llevando adelante”. Así resumió ayer Julio Alak, su experiencia de gestión en este año y medio desde el inicio de su mandato como intendente, su propuesta plebiscitaria en el Concejo Deliberante local, y sus proyectos para el futuro. Lo hizo durante una visita al estudio de La Redonda, donde habló de trabajos viales, restauración del espacio público, recuperación de escuelas, seguridad y los proyectos que se vienen.

Alak realizó un repaso desde la asunción de su gobierno, subrayando haber encontrado un “caos admnistrativo, financiero y, por lo tanto, de gestión”. Afirmó que la Comuna se encontraba “endeudada”, con una planta de empledos que no trabajaban del doble del que tiene hoy y con déficits que resumió al mencionar el hallazgo de los restos óseos de más de 12.000 personas fallecidas, que se encontraban arrumbados en oficinas del Cementerio sin inhumar. “Una ciudad que no puede si quiera enterrar a sus muestos, no puede nada”, lanzó en un tiro por elevación a su antecesor, el exintendente del PRO Julio Garro.

Sostuvo que a partir del ordenamiento financiero y administrativo, la Comuna es hoy “el Municipio de la Provincia que mayor inversión de fondos propios realiza para la ejecución de obras públicas”.

Enfatizó la infraestructura urbana, puntualmente, el ensanchamiento de avenidas como la diagonal 74, en la bajada de la Autopista, y la avenida 60, en Los Hornos, además de la pavimentación de 400 nuevas cuadras en las localidades, en un plan vial que prevé continuar y expandirse hacia todos los barrios, en combinación con obras hidráulicas y de recuperación de espacios verdes.

El jefe comunal también remarcó la relocalización de los manteros del centro, que fueron trasladados a ferias de distinta índole como las de Meridiano V y la de 96 y 117, y prometió a los vecinos del Parque Saavedra que “la venta ilegal no regresará nunca más al barrio”.

Si bien insistió en que la seguridad es materia de los Estados provincial y nacional, recordó que desde que inició su gestión la Comuna compró 100 nuevas patrullas municipales, “que se suman a las 16 que encontramos en los galpones de Control Urbano y que ahora sí recorren la Ciudad” devolviendo la presencia del Estado a la vía pública”. Dijo, además, que la Comuna se ocupa ahora de un proceso licitatorio para la instalación de un sistema de cámaras de videovigilancia que se colocarán “en todo el partido”, pero, principalmente, “lectores de patentes que controlarán los vehículos que ingresan y egresan a la Ciudad”.

La colocación de 200 semáforos “inteligentes”, destacando las experiencias de la avenida 44 hacia la ruta 36 y el Camino Centenario, y la restauración de la Catedral y edificios patrimoniales emblemáticos como el Pasaje Dardo Rocha y el Coliseo Podestá también fueron parte de la mención.

OBRAS POR VENIR

A pocos días de las elecciones del domingo, el jefe comunal pidió el acompañamiento vecinal para la integración del futuro Concejo Deliberante. Y sostuvo que la agenda del deliberativo contempla la discusión de la segunda etapa del Plan de Ordenamiento Territorial, para fijar hasta dónde se puede construir en la Ciudad, además de un nuevo pliego del sistema del transporte público, que prevé el uso de aplicaciones para celular que indiquen su frecuencia. Destacó también el apoyo del gobernador, Axel Kicillof, y afirmó que la Ciudad necesita “reactivar el antiguo proyecto del aeropuerto, además de la construcción del canal Magdalena, en la escala provincial”. En tanto, a nivel local, propuso la creación de nuevos parques industriales para el desarrollo económico y la promoción del empleo”.

 

 

Multimedia

El intendente, julio alak, ayer, visitó el estudio de la redonda y habló de las obras por venir/r. acosta

