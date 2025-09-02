Atribuyen la caída en la economía bonaerense a las medidas nacionales

En medio de la crisis que atraviesa el país, con variables financieras que muestran comportamientos bursátiles de volatilidad, durante el mes de agosto, en la actividad económica de la Provincia de Buenos Aires registraron una caída del 1,4 por ciento tras el 0,4% de julio.

Mientras suceden cambios a nivel país que afectan la toma de decisiones en las jurisdicciones subnacionales, el dato bonaerense surgió de la última publicación del Índice Pulso PBA, “un indicador semanal desarrollado con inteligencia artificial que permite anticipar tendencias con casi dos meses de adelanto respecto a los informes oficiales”, según explicaron fuentes oficiales.

Desde el Banco Provincia atribuyeron el retroceso al “endurecimiento” de las condiciones monetarias impulsado por el Banco Central (BCRA) , en lo que algunos analistas que trabajan con la realidad política y económica consideran un efecto directo de las medidas adoptadas por el Gobierno nacional en los últimos meses.

Durante una conferencia de prensa realizada ayer en la Casa de Gobierno, el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo —que estuvo acompañado por el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, y el ministro de Gobierno, Carlos Bianco—, planteó un panorama preocupante para la economía bonaerense. “La tendencia es recesiva y no muestra signos de mejora en el corto plazo”, advirtió, al referirse al retroceso de agosto y a la continuidad del declino en la actividad económica.

El efecto de las medidas nacionales

El titular del Banco Provincia explicó que el endurecimiento de las condiciones monetarias, que incluyó un aumento de encajes bancarios, tuvo efectos concretos sobre la economía real, lo que generó una caída del crédito, un deterioro en los ingresos familiares y una profundización de la recesión. “Lo llamativo es que estas medidas se tomaron a partir de julio, en un momento en que el propio Gobierno decía que la inflación venía bajando en línea con sus expectativas. Por eso no había necesidad de un endurecimiento monetario tan abrupto, no anunciado y, sobre todo, tan agresivo”, señaló.

Cuattromo cuestionó que estas políticas, justificadas por algunas autoridades del Gobierno Nacional como “necesarias para disciplinar precios”, parecen responder más a decisiones de política cambiaria de cara a las elecciones. En su diagnóstico, el resultado fue “un corte brusco en la dinámica de empresas, familias y también del propio Estado”, con un impacto directo sobre el consumo y la vida cotidiana de los ciudadanos. Además, alertó sobre el aumento de la morosidad en tarjetas de crédito, donde muchos pagos mínimos se destinan a alimentos y servicios básicos, generando “angustia en los hogares”.

En su análisis final, Cuattromo advirtió que la lógica de estas medidas parece buscar que “no haya un peso en la economía: ni para la producción, ni para el consumo de las familias, todo con el objetivo de controlar el dólar”, y advirtió que “el costo en términos de las condiciones de vida de nuestro pueblo es muy alto”. Concluyó que será difícil revertir las tendencias recesivas mientras persista el actual endurecimiento monetario y las políticas nacionales continúen en la misma dirección.