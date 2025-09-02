Francisco Adorni: “Milei superó a Menem por las reformas profundas”

El candidato a diputado provincial por La Plata de La Libertad Avanza (LLA) Francisco Adorni afirmó ayer que el gobierno de Javier Milei “superó ampliamente al de Carlos Menem” por “todas las reformas que están haciendo y muy pocos legisladores en el Congreso Nacional”, al tiempo que advirtió que “no estamos aplicando la convertibilidad (de la moneda), lo que lo hace un modelo mejorado al de Menem”.

El candidato platense, hermano del vocero presidencial Manuel Adorni, se refirió de esta manera a la gestión libertaria durante una entrevista brindada ayer a la prensa, en la que también subrayó que, viniendo del sector público donde trabaja, lo impactó la frase “tan profunda y simple” del Presidente al afirmar que “nada es gratis”.

Adorni opinó que los audios del ahora extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, no van a impactar en las elecciones del próximo domingo porque “son parte de la vieja política de las operaciones” y los comparó con las piedras lanzadas contra la caravana presidencial la semana pasada en Lomas de Zamora. “Es parte de la suceidad de una oposición a Nación que no entiende que el país está cambiando y no quiere que cambie”. a los que también calificó de “infradotados”.

Por otra parte, calificó al gobierno de Axel Kicillof como un gobierno de “soviéticos” y sostuvo que no cree que el Gobernador y Máximo Kirchner se encuentren enfrentados: “Están todos en el gobierno provincial, son una mentira, yo no les creo”. añadió.

Respecto de que haya gente que no la esté pasando bien económicamente, Adorni dijo que “falta todavía y más en la provincia de Buenos Aires, con un estado soviético que no hace que la gente viva mejor”, concluyó el candidato a diputado provincial y hermano del vocero presidencial.