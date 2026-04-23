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Deportes |IGNACIO FERNÁNDEZ

“El objetivo era avanzar de ronda y lo logramos”

“El objetivo era avanzar de ronda y lo logramos”

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23 de Abril de 2026 | 02:59
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Ignacio Fernández, el capitán y emblema de Gimnasia, fue la figura en la victoria de anoche sobre Acassuso, que significó avanzar a los octavos de final de la Copa Argentina.

Después del partido celebrado en el estadio Ciudad de Caseros, el experimentado volante enfatizó que “estoy muy contento de pasar de ronda. Era el objetivo que queríamos cumplir. Y se logró con el esfuerzo de todos”.

Más adelante agregó que “pudimos abrir el partido cuando lo propusimos. Y también lo cerramos. Sabíamos de antemano que Acassuso nos iba a poner resistencia, pero por suerte logramos convertir los goles en los momentos justo. En el primer tiempo, generamos un par de chances para marcar, pero no pudimos cristalizar en la red ese dominio que tuvimos. En el segundo tiempo, las cosas se simplificaron a partir del primer gol. Y eso nos permitió cerrar el partido a voluntad”.

Nacho, que se convirtió en el jugador con más presencias en la Copa Argentina, argumento que “vamos a esperar con tranquilidad el próximo rival. No importa si es San Lorenzo o Riestra. Lo importante es haber llegado a octavos de final. Y ojalá la podamos ganar”.

Por su parte, Franco Torres, que abrió el camino de la victoria ante Acassuso, manifestó que “siempre es importante convertir. Y más cuando el equipo lo necesita. Me voy sintiendo cada vez mejor después de la lesión. Este triunfo es clave para seguir alimentando los objetivos”.

 

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