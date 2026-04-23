“El objetivo era avanzar de ronda y lo logramos”

Discapacidad en emergencia: prestaciones y centros de atención al límite
Un platense preso por racismo: José Haile, el “arbolito” acusado en Brasil
Cortes de luz y atención automática: el doble problema de los usuarios
Boca, con el ánimo por las nubes, busca sellar su pase a los Playoffs
Investigan el presunto pago de coimas durante la gestión de Massa
Adorni acordó un pago extra de US$65.000 por la casa de Caballito
Cumbre libertaria bonaerense: va Santilli y dudas con el caputismo
Milei se reúne con un multimillonario inversor estadounidense en la Rosada
Tensión en 137 y 90 por un apagón: piquete y pelea entre los vecinos
Vecinos de Villa Elisa ponen en marcha su “Festival Internacional de Cine”
Secuestran celulares a menores que participan de amenazas en colegios
Jornada gratuita para administradores de consorcios y ascensoristas
Trámites y servicios para los vecinos en una plaza de Melchor Romero
Actividades: conferencia, servicio de odontología y clases de apoyo escolar
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ignacio Fernández, el capitán y emblema de Gimnasia, fue la figura en la victoria de anoche sobre Acassuso, que significó avanzar a los octavos de final de la Copa Argentina.
Después del partido celebrado en el estadio Ciudad de Caseros, el experimentado volante enfatizó que “estoy muy contento de pasar de ronda. Era el objetivo que queríamos cumplir. Y se logró con el esfuerzo de todos”.
Más adelante agregó que “pudimos abrir el partido cuando lo propusimos. Y también lo cerramos. Sabíamos de antemano que Acassuso nos iba a poner resistencia, pero por suerte logramos convertir los goles en los momentos justo. En el primer tiempo, generamos un par de chances para marcar, pero no pudimos cristalizar en la red ese dominio que tuvimos. En el segundo tiempo, las cosas se simplificaron a partir del primer gol. Y eso nos permitió cerrar el partido a voluntad”.
Nacho, que se convirtió en el jugador con más presencias en la Copa Argentina, argumento que “vamos a esperar con tranquilidad el próximo rival. No importa si es San Lorenzo o Riestra. Lo importante es haber llegado a octavos de final. Y ojalá la podamos ganar”.
Por su parte, Franco Torres, que abrió el camino de la victoria ante Acassuso, manifestó que “siempre es importante convertir. Y más cuando el equipo lo necesita. Me voy sintiendo cada vez mejor después de la lesión. Este triunfo es clave para seguir alimentando los objetivos”.
LE PUEDE INTERESAR
Sin descanso, el grupo entrena por la mañana
LE PUEDE INTERESAR
San Lorenzo o Riestra, el rival en octavos de final
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí